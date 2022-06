"Snowflake Mountain"-Trailer: Survival-Camp auf Netflix

Darum geht's in "Snowflake Mountain"

In der "lustigen, warmherzigen Reality-TV-Show" (so Netflix) wird eine Gruppe ahnungsloser junger Erwachsener, die ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben, in einem Survival-Camp in der Wildnis auf die Probe gestellt. In diesem Back-to-Basics-Camp – ohne fließendes Wasser, ohne Eltern, die ihnen alles abnehmen, und ohne WLAN – sollen sie lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, und sehen, was für ein verwöhntes Dasein sie eigentlich geführt haben.

Wenn sie das Camp überstehen, winkt ein lukrativer Geldpreis. Vor allem aber soll sie das Erlebnis in der Natur zu verantwortungsbewussten Erwachsenen machen.