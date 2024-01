Adam war der allererste Mensch – so viel ist klar, falls man an die Bibel glaubt. Ob "Akte X"-Star David Duchovny in seiner neuesten Rolle ganz so weit in der Menschheitsgeschichte zurückkehrt, darf aber bezweifelt werden, denn wie bereits der Trailer zu "Adam the First" zeigt, ist die Story unübersehbar in unserer Gegenwart angesiedelt – noch dazu spielt Duchovny gar nicht die Rolle des Adams, sondern überlässt das einem viel jüngeren Kollegen. Als Ersatz dafür hat er auf seinem Oberkörper jede Menge Tattos aufzuweisen.