"AfrAId"-Trailer: KI-Horror von Blumhouse

Habt ihr auch schon gefragt, was passieren könnte, wenn Alexa oder Siri plötzlich verrücktspielen? Es muss ja nicht immer gleich eine lebensechte Puppe wie "M3gan " sein, in der sich eine bedrohliche KI verkörpert. In "AfrAId" , dem neuen Horrorbeitrag von Blumhouse , lernt jedenfalls eine Familie das Fürchten, als sie Bekanntschaft mit einem Tool schließt, das eigentlich ihr Leben verbessern sollte. Hier ist der erste Trailer dazu:

AIA kennt keinen Spaß, wenn es um ihre Familie geht

In "AfrAId"-werden Curtis (John Cho) und seine Familie ausgewählt, um ein revolutionäres neues Haushaltsgerät zu testen: einen digitalen Familienassistenten namens AIA. Sobald das Gerät mit all seinen Sensoren und Kameras in ihrem Haus installiert ist, scheint AIA einfach alles zu können. Sie lernt die Verhaltensweisen der Familie und beginnt, ihre Bedürfnisse zu erkennen. Und sie kann dafür sorgen, dass ihrer Familie nichts - und niemand - in die Quere kommt.

Chris Weitz ("About A Boy", "New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde") zeichnet für das Drehbuch zu "AfrAId" verantwortlich und führte ebenfalls Regie. Die weiteren Rollen spielen Katherine Waterston, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian und Keith Carradine.