"Alles Licht, das wir nicht sehen": Das bittersüße Ende erklärt

Findet von Rumpel den Diamanten?

Der grausame Nazi ist immer deutlicher von den Schmerzen, verursacht durch seine Krebserkrankung, gezeichnet. Höchst verzweifelt, aber auch immer diabolischer und rücksichtsloser macht er sich auf die Suche nach dem Diamenten "Das Meer der Flammen", der ihm ewiges Leben schenken soll.

Von Rumpel findet Marie-Laure, bei der er den Diamanten versteckt glaubt, in ihrem geheimen Unterschlupf. Die beiden liefern sich einen finalen, sehr brutalen Kampf. Kurz scheint es, als ob diesen von Rumpel gewinnen würde, da er den Gehörsinn von Marie-Laure durch eine Explosion kurzzeitig außer Gefecht setzt – die junge Frau sieht und auch hört nun nichts mehr.

Doch der geläuteterte Nazi Werner kommt in allerletzter Sekunde in Marie-Laures Versteck an und kann sie vor dem Tod retten. Nun kommt es wiederum zum Kampf zwischen den beiden Männern, der dank der Hilfe von Marie-Laure positiv für Werner ausgeht. Zum Schluss tötet Marie-Laure von Rumpel mittels Kopfschuss – genauso, wie dieser ihren Vater tötete. Später findet sie den Diamanten nur wenige Zentimeter neben der Leiche des Nazis – das Schmuckstück war die ganze Zeit in einem der Häuser der Miniaturstadt von Daniel und Marie-Laure versteckt.