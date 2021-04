Amazons "Herr der Ringe" wird teuerste TV-Serie aller Zeiten

Dreh in Neuseeland

Ganz stilecht und in bester Peter-Jackson-Tradition wird Amazons "Lord of the Rings"-Serie in Neuseeland gedreht, wobei mindestens fünf Staffeln vorgesehen sind und womöglich auch Spin-off-Serien entstehen könnten. Für Stuart Nash, den neuseeländischen Minister für Wirtschaftsförderung und Tourismus, sind das erfreuliche Tatsachen: "Es ist einfach fantastisch – das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Immerhin wird das die größte TV-Serie aller Zeiten."

Prognosen zufolge dürfte dieses "Herr der Ringe"-Projekt unter Einbeziehung aller Nebenkosten – zu denen auch das Marketing-Budget gehört – nach Vollendung aller Staffeln die Milliarden-Dollar-Grenze überschreiten, was einen weiteren Rekord für eine TV-Serie bedeuten würde.

Die Handlung der Serie ist tausende Jahre vor den bekannten Ereignissen aus "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" angesetzt.

Die erste "Herr der Ringe"-Staffel könnte bei Amazon noch in diesem Jahr starten.