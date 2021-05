Amazon kauft Hollywood-Studio MGM für mehrere Milliarden Dollar

Wie der Rest der Branche hatte auch MGM in der Coronapandemie unter geschlossenen Kinos zu leiden, der Start der Blockbuster-Hoffnung "No Time to Die" aus der James-Bond-Reihe musste bereits mehrfach verschoben werden. Dagegen boomt mit fehlenden Ausgehmöglichkeiten in Nordamerika und Europa das Video-Streaming zu Hause.