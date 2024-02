In bester Tradition von "The Revenant"?

Im Zentrum dieser aufregenden Reise in die Wildnis steht Taylor Kitsch – der Star aus "John Carter", "Painkiller", "True Detective" und "Waco" spielt eine Hauptrolle. An seiner Seite sind unter anderem auch Jai Courtney, Kyle Bradley Davis, Dane DeHaan und Betty Gilpin zu sehen.

Regisseur und Produzent Peter Berg, der mit "American Primeval" das erste Projekt im Rahmen seines First-Look-Deals mit Netflix verwirklicht, stellt den Zuschauer:innen eine intensive Survival-Geschichte in Aussicht. Dass die Serie bei Drehbuchautor Mark L. Smith offenbar in den besten Händen ist, beweist wohl deutlich folgender Umstand: von ihm stammt auch das Skript zu "The Revenant".