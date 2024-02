"1883"

Worum geht's? Die Dutton-Vorfahren erwartet ein gefährlicher Weg in Richtung Westen: James Dutton (Tim McGraw) schließt sich mit seiner Familie, darunter Tochter Elsa (Isabel May), einem Siedler-Treck an, um eine neue Heimat zu finden. Mit Urvölkern, Fluss-Überquerungen und Wirbelstürmen müssen sie sich zahllosen Hindernissen stellen.