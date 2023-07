Worum geht's in "Painkiller"?

Die drehbuchbasierte Miniserie "Painkiller" ist eine fiktionale Nacherzählung von den Ursprüngen und Konsequenzen der Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschichten der Täter:innen, der Opfer und der Menschen, deren Leben durch die Erfindung von OxyContin für immer verändert wurden.

"Painkiller" basiert auf dem Buch "Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic" von Barry Meier und dem im "The New Yorker" erschienenen Artikel "The Family That Built an Empire of Pain" von Patrick Radden Keefe. In der Serie werden die Schuldfrage und die Systeme unter die Lupe genommen, denen Tausende von Menschen in den USA immer wieder zum Opfer fallen.

Eine weitere Serie, die die Opioid-Krise in den Fokus gerückt hat, ist "Dopesick". Die Disney+-Serie mit Michael Keaton erzählt eine unglaublich ergreifende Geschichte von einem Arzt, der selbst Oxy-abhängig wird und den skrupellosen Methoden des Pharmakonzerns, ihre Droge weiter zu verkaufen. Keaton wurde seine Rolle mit dem Emmy und dem Golden Globe geehrt. Eine absolute Watch-Empfehlung!