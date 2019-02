Aus für Punisher und Jessica Jones bei Netflix

Nach dem Ende für Daredevil, Luke Cage und Iron Fist stellt Netflix nun auch die beiden letzten verbliebenen Marvel-Serien ein: " Jessica Jones" wird noch in diesem Jahr von einer hoffentlich würdigen dritten Staffel abgeschlossen. "The Punisher" bekommt keine dritte Staffel, zumindest nicht bei Netflix. Während die Einstellung von "Daredevil" und " Luke Cage" noch überraschten, ist dieser Schritt allgemein erwartet worden. Dahinter steckt das Bestreben von Disney, Mutterkonzern von Marvel, die eigenen Trademarks nach Hause zu holen. Denn gegen Jahresende will Disney in den USA eine eigene Streaming-Plattform starten.