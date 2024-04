Tim Raue begleitet aufstrebende Köche

In "Star Kitchen mit Tim Raue" unterstützt der Gourmet junge, aufstrebende Köche auf ihrem Weg an die Spitze des Koch-Olymps. Die Serie begleitet die Protagonisten auf ihrem Weg zu einem Stern bei der Michelin-Verleihung 2024. Zudem gibt es Einblicke in die Welt der Sterneküche und in die persönliche Koch-Karriere von TV-Star Raue.

Mit dabei sind fünf Köche und Köchinnen, die unbedingt ihren ersten oder einen weiteren Stern ergattern wollen. Darunter sind Ricky Saward, der einzige vegane Sternekoch Deutschlands, oder Christoph Kunz, der Besitzer des renommierten Restaurants "KOMU" in München.