Warum hört sich Donny nochmal die Sprachnachrichten von Martha an?

Um sich zu trösten – klingt erst mal komisch, ist aber so. Genauso wie Donny für Martha in den letzten Jahren ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden ist, hat auch sie einen immensen (wenn auch komplizierten und eher negativen) Teil in seinem Leben eingenommen. Diesen auf einmal nicht mehr zu haben und loszulassen, erweist sich für Donny als schwieriger als gedacht.

So kommt er, nachdem Martha eigentlich aus seinem Leben entfernt wurde, in ein Schlafzimmer zurück, in dem eine Zeitleiste ihrer Interaktionen samt Fotos hängen. Physisch gesehen ist Martha zwar weg, doch sie auch mental loszuwerden wird noch viel länger dauern.

Für den Außenstehenden hat Donny sein Leben zurückbekommen. Martha wurde verurteilt, und eine einstweilige Verfügung verhindert, dass sie Kontakt zu ihm aufnimmt. Er ist frei. Aber anstatt sich die Hände abzustauben und vorwärtszukommen, steckt Donny fest, dreht sich in einer Spirale, verbringt wochenlang in seinem Zimmer und nagt an der Wunde. Hier zeigt Richard Gadd, dass ein Trauma noch lange nach dem Ereignis nachhallt und fortbesteht. Das Opfer muss sich erst nochmal in seinem/ihrem Leben zurechtzufinden.

Donny spricht davon, dass er seine Stalkerin manchmal vermisst und in ihrem ständigen Nachrichtenstrom einen seltsamen Trost findet, denn so kann er wenigstens ihre Stimmung ablesen. Donny hasst, was Martha in sein Leben gebracht hat, aber er hat auch Mitgefühl für sie. Er will sie loswerden, aber er fühlt sich zugleich zu ihr hingezogen. Donny muss sich auch damit auseinandersetzen, wie er ihr Verhalten möglicherweise gefördert hat.