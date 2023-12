Ein Bachelor ist nicht genug. In der 14. Staffel schickt RTL gleich zwei Junggesellen ins Rennen. Die beiden Rosenkavaliere werden im direkten Duell um die Herzen der Kandidatinnen buhlen. Dazu wird das beliebte Dating-Format sogar umbenannt. Aus "Der Bachelor" wird "Die Bachelors". Dies gab der Sender nun bekannt.

Die Anzahl der Frauen wird im neuen Format aber nicht verdoppelt. Die beiden Männer treffen also auf dieselben Ladys. Es gehen sogar weniger Teilnehmerinnen in den Kampf um die Rosen als zuletzt. 22 weibliche Singles sind laut RTL in der nächsten Staffel dabei. In der letzten Runde waren es (inklusive Nachrückerinnen) noch 23 Kandidatinnen, 2022 sogar 24.