"Bad Trip": Deleted Scenes mit Chris Rock zum Netflix-Prank

Exorzismus im Motel-Zimmer

Ein rüder Scherz mit falschem Urin in einer Bar hätte ohne Einsatz des Safe-Wortes "Popcorn" wohl im besten Fall zu einer blutigen Nase geführt. Es folgt ein Missgeschick mit einer frisch gestrichenen Wand.

Und dann kommt es zu einer völlig irren Exorzismus-Zeremonie in einem Spuk-Motel, bei dem ein echter Priester sein Bestes gibt, den Dämon zu vertreiben und die Aktion auch noch auf seinem Handy mitfilmt. Da krabbelt Ungeziefer aus den Wänden oder rinnt Blut an der Mauer herab, und Eric André beginnt sogar im Bett zu schweben. Kaum zu glauben, dass es diese Szene nicht in den fertigen Film geschafft hat – sie hätte ein absolutes Highlight dargestellt. Dämonische Einflüsse müssen das verhindert haben.