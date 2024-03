Film-Highlights der Retrospektive

Widegger nennt auch einige Highlights des Programmes: neben den scharfen, kritischen und selbstironischen Innenansichten von Kusturica & Co wird auch deutlich, wie heimische Filmemacher:innen die Geschehnisse und Entwicklungen in Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Albanien seit den letzten 30 Jahren reflektieren.

Reinhard Jud, Nikolaus Geyrhalter oder Goran Rebić nähern sich dabei aus durchaus unterschiedlichen Richtungen an, gemeinsam ist ihnen ein empathischer Blick auf von ihrer Heimat Entwurzelte: Jugendliche, die in einer neuen Umgebung ein neues Leben beginnen, Menschen, die alltäglich mit den Folgen des Krieges konfrontiert sind, Familien, die selbst in der Fremde von den Verwerfungen zerrieben werden.