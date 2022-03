"The Batman"-Zwillinge: Das könnten die beiden Figuren bedeuten

Zwillinge als Pinguin-Mitarbeiter

Doch damit nicht genug, sollte man auch die Casting-Entscheidungen bei den Nebenrollen im Auge behalten. Dabei fällt unter anderem auf, dass die Zwillinge Charlie und Max Carver als Mitarbeiter des Pinguins eingesetzt wurden und dort als Türsteher einmal Batman abzuweisen versuchen, während Bruce Wayne später ungehindert eintreten darf.

Auf der IMDb-Seite werden ihre Rollen bloß geheimnisvoll als "The Twins" angegeben. Für Comic-Fans stellt sich da gleich die Frage, ob der Regisseur wohl bestimmte Figuren im Auge hatte, die womöglich dann in einem "The Batman"-Sequel oder der angekündigten Pinguin-Serie eine wichtigere Funktion übernehmen könnten.

Drei Möglichkeiten aus der DC-Welt kämen in Frage.