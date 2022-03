The Penguin

Auch bei dieser Serie handelt es sich um ein Spin-Off, allerdings zu einem ungleich erfolgreicheren Film: Während der Pinguin alias Colin Farrell in "The Batman" nur eine (wenn auch in Erinnerung bleibende) Nebenrolle spielt, steht er in seiner eigenen Serie mit dem simplen Titel "The Penguin" im Fokus.

Die Serie erscheint auf HBO Max und erzählt vom Aufstieg des berühmten Batman-Schurken in der kriminellen Unterwelt von Gotham City. "The Batman"-Regisseur Matt Reeves fungiert als Produzent, genauso wie Farrell selbst.