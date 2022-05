Baymax will unbedingt helfen

Während im Film der technikbegeisterte Junge Hiro Hamada unter der Tollpatschigkeit seines Roboter-Freundes mitunter zu leiden hatte, bleibt diese Erfahrung nun auch anderen vorbehalten.

Regisseur und Baymax-Schöpfer Don Hall fasst zusammen, was wir uns von der Serie erwarten dürfen: "Ich dachte, es würde wirklich Spaß machen, wenn ich für Disney+ eine Serie entwickle, in der Baymax mit ganz normalen Menschen in Berührung kommt. In jeder der sechs Episoden will der freundliche weiße Riese jemandem helfen – dummerweise stößt seine Hilfsbereitschaft aber nicht immer auf Gegenliebe."

In "Baymax!" bekommen wir einige Original-Stimmen aus dem Kinofilm zu hören: Scott Adsit spricht erneut Baymax, Ryan Potter wird wieder Hiro Hamada seine Stimme leihen und Maya Rudolph ist als Cass vertreten. Weitere Stimmen gehören zu Emily Kuroda, Lilimar, Zeno Robinson und Jaboukie Young-White.

"Baymax!", die erste Animationsserie der "Walt Disney Animation Studios", wird ab 29. Juni exklusiv auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein.