"Berlin": Das Ende des "Haus des Geldes"-Spin-offs erklärt

Nach dem Überfall: Das Team hat es mit den 44 Millionen Euro teuren Juwelen aus dem Tresor und in ihr Hotelzimmer geschafft. So weit, so gut. Doch ab dann läuft alles schief. Keila und Bruce werden dabei erwischt, wie sie versuchen, ihre Daten aus dem System eines Fahrradverleihs zu löschen, und fangen eine Schießerei mit den Wachleuten an.

In der Zwischenzeit nehmen Cameron und Rio an einem illegalen Autorennen teil, bei dem sie eines der gestohlenen Schmuckstücke in ihrer Jacke dabei hat, die sie aufgrund eines Anrufs von Camerons Ex im Auto liegen lassen. Die Halskette verbindet die Verbrecherbande mit dem Juwelenraub und bringt das Team ab sofort dementsprechend in Gefahr, aufzufliegen.