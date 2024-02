Cillian Murphy auf der Berlinale

Vor ihrer Rede hatte Festivalleiterin Rissenbeek auf der Bühne aber auch die glamourösen Seiten der Berlinale betont - und erwähnt, dass sie sich besonders auf Cillian Murphy freue.

Murphy ist Protagonist des Eröffnungsfilms "Small Things Like These". In dem Drama geht es um einen historischen Skandal um kirchliche Einrichtungen in Irland. Regisseur Tim Mielants erzählt in eine Geschichte vor dem Hintergrund der sogenannten Magdalenen-"Wäschereien" in Irland.

In diesen kirchlichen Einrichtungen wurden zwischen den 1820er-Jahren bis 1996 Tausende schwangere junge Frauen ausgebeutet. In der Regel wurden sie auch gezwungen, den Heimen und Klöstern ihre neu geborenen Kinder zur Adoption abzugeben.

Die Romanverfilmung folgt dem inneren Kampf eines von Murphy dargestellten Kohlenhändlers in einer irischen Kleinstadt der 1980er: Soll er sich anpassen und schweigen - oder sich gegen das Unrecht auflehnen? Neben dem irischen Schauspieler sind Eileen Walsh, Michelle Fairley und Emily Watson zu sehen.