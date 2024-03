Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 19. März 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Hitze, Arztserie

Am heißesten Tag des Jahres geraten Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und ihr Rettungsteam an ihr Limit. Ausgerechnet heute wird Feuerwehrmann Markus (Max Hemmersdorfer) als Ninas Fahrer eingeteilt, um den "kranken" Paul (Paul Zichner) zu ersetzen. Doch es bleibt keine Zeit, ihr ungeklärtes Liebesleben zu entwirren, denn sie werden zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Nina und Markus sind die ersten am Einsatzort und stehen ohne Ausrüstung da. Beim Versuch, den eingeklemmten Beifahrer aus dem Unfallwagen zu befreien, verletzt Nina sich selbst. Doch sie ist nicht bereit, ihren Fehler zuzugeben und verbirgt ihre Verletzung vor den Kollegen.