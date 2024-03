Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 26. März 2024

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Geliebter Sven, Liebesfilm

Alba (Nathalie Thiede) und Sven (Tobias Schönenberg) sind kurz davor, eine Pferdezucht aufzuziehen, als Sven mit seinem Segelboot in einen Tsunami gerät. Alba ist die Einzige, die an das Überleben des Verschollenen glaubt. Alba eröffnet - bis zu Svens erhoffter Rückkehr - eine Ferienpension. Als sich Tierarzt Marius (Tom Radisch) mit seiner schlecht gelaunten Tochter Line (Claire Wegener) einquartiert, wird ihr Lebensplan durcheinandergewirbelt. Zudem will ihre Mutter Elvira sie zurück in die Stadt holen.