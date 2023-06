Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 6. Juni

20:15 Uhr, ZDF, Rossmann: Die Insider, Doku

Aufwendig maskiert packen vier Insider von Rossmann aus: Exklusiv verraten sie die geheimen Verkaufstricks des Drogeriegiganten. Sie sprechen darüber, wie Kunden gezielt beeinflusst werden und erklären, wo sie wirklich sparen können. Schon am Eingang der Filialen wartet die erste Kundenfalle: Dort bietet Rossmann in seiner "Ideenwelt" einen günstigen Reiseföhn oder eine preiswerte Sporthose an. Aus Kalkül.