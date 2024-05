Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 02. Mai 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod im Kaffeehaus, Krimi

Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) eilt in die Notaufnahme: Sein früherer Partner und Freund Martin Scherf (Michael Menzel), vor kurzem aus der Haftstrafe für den Mord an seiner Freundin entlassen, liegt angeschossen im Sterben. Mit letzter Kraft bittet er darum, eine Unbekannte zu schützen, die Haller erst noch finden muss. Um zu klären, was dem Ex-Polizisten zum Verhängnis wurde, taucht Haller in den alten Fall ein, den er seinerzeit wegen Befangenheit abgegeben hatte. Von dem damaligen Ermittlungsleiter Bollinger (Martin Brambach) erfährt er von Zweifeln an Martins Geständnis. Was ist damals wirklich passiert?