Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 28. März 2024

20:15 Uhr, ZDF, Mandat für Mai: Neue Chance, Anwaltsserie

Der achtjährige Ferdinand (Max Günther) will, dass Mai (Julia Hartmann) seine Eltern verklagt. Denn er möchte vor dem Schlafengehen von ihnen vorgelesen bekommen. Und Ursula (Susanne Bredehöft) will im Männergesangsverein mitsingen. Doch die Chormitglieder wollen unter sich bleiben. Da droht Mai Chorleiter und Pfarrer Johann (Christoph Schechinger) mit einer Klage. Mais Sohn Kaleb (Jashan Gupta) freundet sich mit Lutzie (Meta Luis) an. Und obwohl Mai es ihm verboten hat, nimmt er Kontakt zu Bo (Kai Schumann) in Berlin auf. Wieder ist Mai gefordert.