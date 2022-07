Die besten TV-Tipps für Freitag, den 1. Juli

20:15 Uhr, RTLzwei, Daylight, Katastrophen-Action

Auf der Flucht vor der Polizei rast eine Gruppe Juwelendiebe in den New Yorker Holland-Tunnel, der Manhattan mit New Jersey verbindet. Als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verliert, rammt er einen Tanklastzug, der mit hochexplosiven Chemikalien beladen ist. Die darauf folgende Explosion löst ein Inferno aus und bringt beide Eingänge des Tunnels zum Einsturz. Die Behörden sehen keine Chance mehr, die eingeschlossenen Menschen noch zu retten. Nur der ehemalige Leiter der Rettungstruppen, Kit Latura (Sylvester Stallone), der nach einem Unglück bei einer früheren Rettungsaktion aus dem Dienst entlassen wurde, will diesmal nicht so einfach aufgeben.