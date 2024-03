Die besten TV-Tipps für Freitag, den 29. März 2024

22:30 Uhr, ProSieben, Bullet Train, Action

Der vom Pech verfolgte Auftragskiller Ladybug (Brad Pitt) soll in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug einen Koffer voller Geld an sich nehmen und nach Tokio bringen. Was nach einem einfachen Job klingt, gerät jedoch vollkommen aus dem Ruder. An Bord sind nämlich eine Vielzahl weiterer Killer, die Ladybug so richtig in die Suppe spucken wollen.