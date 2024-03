Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 27. März 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken - Osterspezial, Backshow

Drei prominente Back-Küken treten mit einem alten Back-Hasen an ihrer Seite gegeneinander an: Sängerin Sarah Engels und Pop-Veteran Eloy de Jong, die zwei Comedy-Talente Bürger Lars Dietrich und Lisa Feller sowie die olympische Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und Fußball-Weltmeister Thomas Häßler. In drei Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Der Gewinner erhält 10.000 Euro für einen guten Zweck.