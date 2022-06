Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. Juni

20:15 Uhr, BR, Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger, Reisedoku

Bezzel und Schwarz, auch bekannt als "Franz Eberhofer" und "Rudi Birkenberger" oder schlicht Sebastian und Simon, sind wieder "On the Road" quer durch Bayern! Am Starnberger See treffen sie Friedi Kühne, der sich in die waghalsigsten Abenteuer in atemberaubender Höhe stürzt und dennoch ein ganz geerdeter und vernünftiger Typ ist. Auf der höchsten Forschungsstation des Landes tauchen sie mit einem Forscher und einer Forscherin in das Innere von Deutschlands höchstem Berg ein.