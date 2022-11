Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. November

20:15 Uhr, ONE, 23 - Nichts ist so wie es scheint, Thriller

Der 19-jährige Karl Koch (August Diehl) sieht in der Welt um sich herum nur noch Unordnung. Fasziniert von der fiktiven Romanfigur Hagbard Celine macht sich der sensible Jugendliche auf die Suche nach den Hintergründen politischer Mechanismen und entdeckt Dinge, die ihn an eine weltweite Verschwörung glauben lassen. Karls Begabung, sich in globale Datennetze einzuklinken, und sein unerschütterlicher Glaube an die Gerechtigkeit, treiben ihn in die Arme des KGBs.