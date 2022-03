Affleck schlägt Keaton

Hört man sich in Fan-Kreisen um, ist der Konsens in den meisten Fällen folgender: Ben Affleck alias "Batfleck" war ein Griff ins Gotham-Klo, Micheal Keaton hingegen ist Kult und bahnbrechend! Umso mehr überrascht eine neue Umfrage unter 1.000 US-amerikanischen Online-UserInnen von "OnePoll", die sich anlässlich des Kinostarts von "The Batman" ebenfalls der Frage annahm, wer denn nun eigentlich der beste Fledermaus-Mann aller Zeiten sei.

Das Ergebnis, das bei vielen wohl verwundertes Kopfschütteln bewirken wird: Ben Affleck wurde mit 30 Prozent zum besten Batman-Darsteller gewählt – ganz knapp vor Keaton (30 Prozent). Kevin Conroy, der den Dunklen Rächer in der kultigen Batman-Animationsserie aus den 1990ern spricht, landete auf Platz Drei (28 Prozent).

Erst danach folgt (eigentlich) Everybody's Favourite Christian Bale (26 Prozent), Adam West landet mit 25 Prozent auf Platz Fünf. Auf den beiden letzten Plätzen: George Clooney (23 Prozent) und Will Arnett, der Batman in den "LEGO"-Movies sprach (21 Prozent). Val Kilmer ist scheinbar gar nicht dabei – vielleicht, weil sich niemand mehr an ihn erinnern kann ...