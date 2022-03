"Batman"-Spin-Off-Serie wird sich um Arkham Asylum drehen

Die Batman-Welt ist ausbaufähig. Das hat Regisseur Matt Reeves soeben durch seinen grandiosen Neubeginn der Fledermaus-Saga bewiesen. In "The Batman" ward Robert Pattinson erstmals das Cape des Dunklen Ritters über und legt sich mir dem Riddler und dem Pinguin an.

Gerade dieser letzte Schurke, dem ein unkenntlich gemachter Colin Farrell Leben verleiht, soll in einer Spin-Off-Serie wiederkehren, in der es um den Aufstieg des Oswald Cobblepot in der kriminellen Unterwelt von Gotham City geht, und somit die Entstehungs-Geschichte des Pinguins erzählt wird.