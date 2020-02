"Birds of Prey": Warum Harley Quinn nicht hält, was sie verspricht

"Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", so der Originaltitel des neuesten DC-Superheldenfilms, bleibt an den Kinokassen unter den Erwartungen. In Nordamerika spielte der Film über das Startwochenende lediglich 33,3 Mio. Dollar ein. Die Erwartungen lagen deutlich höher, bei 45 bis 55 Mio. Dollar. Auch international blieb das Superheldinnen-Abenteuer unter den Erwartungen. Insgesamt hat "Birds of Prey" laut Box Office Mojo bisher knapp 80 Mio. Dollar in die Kinokassen gespült. Die Produktionskosten lagen bei 84,5 Mio. Dollar. Das Marketing-Budget beträgt bei großen Hollywood-Produktionen meist noch einmal so viel. Von dem in den USA erst ab 17 Jahren freigegebenen Film (R-Rated) war ohnedies kein Blockbuster-Ergebnis erwartet worden, aber dennoch sollte das Einspielergebnis am ersten Wochenende deutlich über den Produktionskosten liegen.

Insbesondere nach dem kommerziellen Erfolg von "Joker" ist "Birds of Prey" daher für Warner Bros. eine Enttäuschung. " Joker" spielte bei einem Produktionsbudget von 55 Mio. Dollar sagenhafte 1,07 Mrd. Dollar ein.

Aber Geld ist ja nicht alles! Die Kritiken von "Birds of Prey" waren zumindest in den USA eher positiv. Im deutschsprachigen Raum hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Auch wir haben "Birds of Prey" nur eine durchschnittliche Bewertung gegeben.