"Birds of Prey": Harley Quinn dreht durch und bleibt trotzdem zu zahm

Willkommen bei der Harley-Show!

Harley Quinn, oder besser Margot Robbie, hat "Birds of Prey", der sich ursprünglich um die gleichnamige Gruppe von Superheldinnen drehen sollte, wahrlich an sich gerissen. Sie hatte die Story-Idee und hat den Film auch mit ihrer eigenen Firma LuckyChap für Warner Bros. und DC produziert. Aus "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", so der Originaltitel, ist daher eine schräge Harley-Show geworden. Schon vor dem Megaerfolg von "Joker" war klar, dass der Film kein zahmer Familienfilm werden würde, sondern ein Film für ein erwachseneres Publikum mit Gewalt und schmutziger Sprache. Das Vorbild war aber eher die Action-Komödie "Deadpool" mit Ryan Reynolds als das Comic-Drama "Joker" mit Joaquin Phoenix – mit Letzterem hat "Birds of Prey" übrigens gar nichts zu tun. Der "Mr. J" von Harley Quinn ist der Joker von Jared Leto aus "Suicide Squad".