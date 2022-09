Von "Black Adam" bis Michael Myers: Die Kino-Starts im Oktober

Der Kino-Oktober ist traditionell in Horror-Hand - immerhin wollen sich Jahr für Jahr neue Schocker pünktlich zum Gruselfest Halloween in Stellung bringen. Auch 2022 stellt keine Ausnahme dar, mit "Halloween Ends" soll die Reboot-Trilogie zu John Carpenters (74) Kultfilm von 1978 ihr Ende finden - und so auch Scheusal Michael Myers? Noch größere Wellen als dieses Finale könnte jedoch ein Beginn schlagen: Mit "Black Adam" feiert Dwayne Johnson (50) den Start seiner Karriere als DC-Superheld. Apropos hohe Wellen: Für die sorgte in den USA bereits der Streifen "The Woman King" mit Viola Davis (57) - und das nicht nur auf positive Weise.