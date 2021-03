"Jumanji 4": Updates zur Fortsetzung mit Dwayne Johnson

Nach dem 1995 erschienenen Kultfilm mit Robin Williams und Kirsten Dunst bekam "Jumanji“ in den letzten Jahren zwei Fortsetzungen mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. "Jumanji: Welcome to the Jungle" und "Jumanji: The Next Level“ konnten jeweils knapp 900 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen.

Nach diesen beiden Erfolgen ist es nicht verwunderlich, dass bereits "Jumanji 4“ in Planung ist. Das Projekt befindet sich zwar erst in einem frühen Stadium, aber es ist davon auszugehen, dass sowohl Sony als auch die Stars Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit haben.