"Überraschendes Ende"

Einzelheiten zur Handlung sind bis dato noch nicht bekannt. Angeblich soll der Film drei Jahre nach seinem Vorgänger spielen, in dem Michael nach Hause zurückkehrte und Lauries Tochter Karen (scheinbar?) getötet hat. Man darf also davon ausgehen, dass es Laurie einmal mehr auf Rache abgesehen hat – es wird also wieder mal äußerst blutig werden.

Das lässt auch bereits der Trailer erahnen, der damit endet, dass Michael Lauries Hand in den Müllschlucker stecken will – und sie ihm daraufhin ein Messer in seine Hand rammt. Ein weiterer normaler Dienstag für die beiden eben!

Neben reichlich blutiger Gewalt und Jump-Scare-Momenten erwartet uns wohl auch zumindest ein ganz großer Twist: Denn Michael-Myers-Darsteller Nick Castle hat im April dieses Jahres bei einer Fan-Convention bekannt gegeben, dass der Film (und somit die Trilogie) mit einem "überraschenden Ende" abschließen wird. "Das werdet ihr nie erraten!", machte er das Publikum neugierig.