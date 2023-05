Wer ist Walter Hill?

Eine weitere Spur von Realität findet sich in "Blood & Gold" in Form eines Easter Eggs: Der Namen auf dem Grabstein, in dem der Schatz versteckt sein soll, lautet "Walter Hill". Und besagter Walter Hill war tatsächlich eine reale Person, auch wenn er nichts mit der NS-Zeit zu tun hat: Bei Walter Hill handelt es sich um einen der einflussreichsten Action-Regisseure der jüngeren Popkultur. Hill zeichnete sich unter anderem für "Nur 48 Stunden", "Ein stahlharter Mann", "Driver" und "Straßen in Flammen" verantwortlich, allesamt Genre-Klassiker. Auch hat er zahlreiche Western gedreht, wie beispielsweise "Long Riders".

"Blood & Gold"-Regisseur Peter Thorwarth wollte mit diesem Easter Egg Walter Hill wohl eine kleine Würdigung erweisen – und zwischen den Zeilen vielleicht auch seinen eigenen Film in einem Atemzug mit Hills Kultstreifen nennen. "Blood & Gold" ist zwar ein Neo-Spaghetti-Western mit gnadenlosen Action-Einlagen in der Tradition von "Inglourious Basterds", aber zu all diesen Klassikern besteht dann doch ein nicht zu leugnender Respektabstand ...

