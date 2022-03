"Bridesman"-Trailer: Erste Comedy-Serie der Dating-App Grindr

Original-Grindr-Content

Bei Grindr sieht man das naturgemäß anders: In einem offiziellen Statement (via "Out.com") bezeichnet Grindr-Marketingsleiter Alex Black die Serie als "maßgeschneidert für die Grindr-Community – sie ist smart, queer, campy und enthält scharfe Kommentare zu Gay-Dating, heteronormativen Standards und Grindr selbst. Wir sind so stolz darauf, einige der besten Talente in der queeren Community zu präsentieren." Die Serie sei zudem "eine respektlose, rasante Satire der modernen Hochzeitskultur und des 'altmodischen Trends' der Monogamie“, so Black weiter.



"Bridesman" wurde also von Grindr selbst produziert und wird dementsprechend über die App selbst auch zu sehen sein. Zwischen all den D*ck-Pics bekommen wir nun also auch etwas zum Lachen präsentiert (manche mögen meinen, zwischen dem einen und dem anderen bestehe ohnehin kein Unterschied).

Wer sich der Parallelwelt von Grindr verweigert, kommt aber trotzdem in den Genuss der Comedy-Serie, zumindest sofern mensch das möchte: Am 1. April feiert "Bridesman" auf Grindr Premiere, drei Tage später werden alle sechs Folgen auch auf YouTube zu sehen sein.