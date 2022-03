"Bridgerton"-Staffel 2: Ist Regé-Jean Page doch mit dabei?

Es scheint eine ausgemachte Tatsache zu sein, dass der Duke of Hastings in der Bridgerton-Welt nichts mehr zu suchen hat, weil dessen Darsteller Regé-Jean Page in der zweiten Staffel eine zu kleine Rolle hätte spielen müssen.

In Staffel 1 ist er ja im Mittelpunkt gestanden, da sich alles um die komplizierte Liebesgeschichte zwischen ihm und Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) gedreht hat.