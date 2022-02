"Bridgerton"-Cast: Auch in Staffel 2 erwarten uns heiße Sexszenen

Simone Ashley über Tabu-Brüche

Die als Kate neu hinzukommende Simone Ashley streicht ebenfalls die Bedeutung der Serie in dieser Hinsicht hervor: "Das liebe ich so an Produktionen wie 'Bridgerton' oder 'Sex Education': Es ist wichtig, dass eine Frau weiß, was sie will, und zu ihrem Körper steht. Umso besser, wenn dabei auch gleich noch ein paar kleinere Tabus gebrochen werden."