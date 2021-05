"Captain Marvel": Wird Brie Larson ersetzt?

Trio

In "The Marvels" wird Larson an der Seite von Monica Rambeau (Teyonah Parris) und Ms. Marvel (Iman Vellani) zu sehen sein. Die beiden sollen jedoch mehr als nur ihre Helferinnen sein, sondern könnten auch die potentielle Nachfolge von Larson antreten.

Das erinnert stark an "Captain America" und das Duo Bucky und Falcon, aber zeigt auch, dass Larsons möglicher Abschied nicht für immer sein muss. Marvel ist dafür bekannt, die Entwicklungen der Figuren bereits Jahre vorher zu planen, weshalb die endgültige Titelübergabe noch lange dauern dürfte.

Vellanis "Ms. Marvel" wird erstmals in der Disney+-Serie vorgestellt, die noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Dort werden wir auch das erste Mal das Trio in Aktion sehen und ein Gefühl dafür bekommen, wer von den beiden in die Fußstapfen von Larson treten könnte.

Die Gerüchte wurden bisher nicht offiziell von Marvel oder Larson bestätigt.