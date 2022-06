Unterschiede zwischen Comics und Serie

Doch auch, was die ClanDestine anbelangt, hat "Ms. Marvel" einige Änderungen vorgenommen. Die Dschinn in der Serie erinnern eher an mächtige Figuren aus anderen Reichen oder Planeten wie Loki, Thor oder die Eternals – was nachvollziehbar ist, da sich die Figur und die Serie somit besser in das bereits etablierte MCU eingliedern (wobei es durchaus spannend gewesen wäre, komplett neue Wesen kennenzulernen und das MCU damit noch vielschichtiger zu machen). Das macht auch den Übergang zum geplanten Comic-Spektakel "The Marvels" flüssiger, in dem Kamala mit Captain Marvel zusammenarbeiten wird, die über ähnliche Fähigkeiten wie sie verfügt.

Wie weit die Geschichte der ClanDestines in der Serie zurückgeht, ist noch nicht ganz klar, aber sie scheinen die Grundlage für den Dschinn-Mythos zu bilden. Zudem versuchen die Dschinns in "Ms. Marvel", in ihre Heimat-Dimension "Noor" zurückzukehren, die es aber in den Comics nicht gibt.