Oppenheimer und die Atombombe

Die wichtigere Frage lautet aber wohl, worum es in dem Film eigentlich gehen wird. Auch darüber sind bereits Details durchgesickert: Die Geschichte wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein. Im Mittelpunkt steht J. Robert Oppenheimer und seine Rolle bei der Entwicklung der Atombombe.

Die Beteiligung vieler Stars ist gesichert, auch wenn vorerst nur ein einziger Name in dieser Beziehung genannt wird: Cillian Murphy soll nach seinem bisherigen Mitwirken an fünf Nolan-Werken – "Batman Begins", "The Dark Knight", "The Dark Knight Rises", "Inception" und "Dunkirk" – auch diesmal wieder mit von der Partie sein.

Einen möglichen Start-Termin gibt es für dieses bisher unbenannte Nolan-Filmprojekt aber selbstverständlich noch nicht.