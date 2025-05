In ORF 1 stehen am Donnerstag, dem 29. Mai , das Drama " The Mule" ( 20.15 Uhr ), der Spielfilm " Million Dollar Baby" ( 22.05 Uhr ) – für den Eastwood mit zwei Oscars für beste Regie und bester Film ausgezeichnet wurde – und " American Sniper“ ( 0.15 Uhr ) auf dem Programm.

Die Westernklassiker "Ein Fressen für die Geier" aus dem Jahr 1969 und "Ein Fremder ohne Namen" aus 1973 zeigen Eastwood als Revolverhelden – in ORF III am Freitag, dem 30. Mai, um 21.05 bzw. 23.00 Uhr (Dacapo am Samstag, dem 31. Mai, um 23.35 und 2.55 Uhr).

ORF 2 zeigt am Sonntag, dem 1. Juni, bereits um 13.55 Uhr das Filmdrama "Die Brücken am Fluss" mit Meryl Streep, bevor der "dokFilm" um 23.05 Uhr in "Clint Eastwood – Der letzte seiner Art" den Werdegang des Hollywood-Stars rekonstruiert.