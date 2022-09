Kommt Staffel 6 von "Cobra Kai"?

Ja, Staffel 6 ist sicher! Showrunner Hurwitz meinte im Gespräch mit "Collider" zu den Plänen der Serie: "Von Beginn an hatten wir keine konkrete Staffel-Anzahl genannt, aber ich denke, in unseren Köpfen war die Zahl sechs doch schon fixiert. Trotzdem müssen wir noch herausfinden, in welcher Weise und mit wie vielen Episoden wir die Abschluss-Staffel dann präsentieren wollen."