Spin-Off ist eng verknüpft mit dem Sequel

Die Handlung orientiert sich, genauso wie das Sequel, am zweiten Buch "China Rich Girlfriend". Astrid Young-Teo ist die Cousine von Nick, die sich untersterblich in Charlie Wu verliebt. In "Crazy Rich Asians" bestehen Astrids Eltern auf eine Trennung der beiden, weil sie Charlie nicht als geeigneten Ehemann empfanden. Astrid heiratet also Michael (Pierre Png), der sie allerdings betrügt, weshalb es zur Trennung zwischen den beiden kommt. Auf Nicks Hochzeit treffen sich Astrid und Charlie wieder.

Das Spin-Off wird die Geschichte des Paares, das einander wiedergefunden hat, wohl weitererzählen und eng mit "Crazy Rich Asians 2" verbunden sein, da auch dieser Film auf "China Rich Girlfriend" beruht. Das Projekt befindet sich derzeit allerdings noch in einer sehr frühen Phase, weshalb ein Kinostart (oder auch eine Veröffentlichung auf einem Streamingdienst?) noch ein Weilchen dauern wird.



"Crazy Rich Asians" kannst du auf Amazon Prime ausleihen oder kaufen. Hier geht's zum Film!

