"Cristóbal Balenciaga": Die wahre Geschichte der Disney+-Serie

Wer ist Cristóbal Balenciaga?

Cristóbal Balenciaga wurde am 21. Januar 1895 im baskischen Getaria, Spanien, als fünftes Kind eines Fischers und einer Näherin in ärmlichen Verhältnissen geboren. Bereits in jungen Jahren entwickelte er eine Leidenschaft für Kleidung, inspiriert durch die Arbeit seiner Mutter, die ihm das Nähen beibrachte. Im Alter von 14 Jahren kopierte er erfolgreich ein Kostüm für die Marquesa de Casa Torres, einer Adeligen, und wurde daraufhin von ihr unterstützt.

Durch die Gönnerschaft der Marquesa erhielt Balenciaga die Möglichkeit, eine Schneiderlehre in Madrid zu absolvieren und eine Reise nach Paris zu unternehmen. Dort, im Jahr 1917, gründete er im Alter von nur 22 Jahren das zukünftige Modeimperium Balenciaga in San Sebastián und eröffnete später Salons in Madrid und Barcelona.

Während des spanischen Bürgerkriegs im Jahr 1936 verließ er seine Heimat und eröffnete mit finanzieller Unterstützung aus Madrid ein Haute-Couture-Haus in Paris, wo er rasch zu einem angesehenen Modeschöpfer aufstieg.