"Barbie" schlägt Vorjahresrekord

Unter anderem geht "Barbie" bei der Preisverleihung am 14. Januar 2024 in der Kategorie "Bester Film" ins Rennen. Hollywood-Star Margot Robbie (33), die in der Spielzeug-Verfilmung Barbie ihr Gesicht leiht, kann ihre Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin" bejubeln. Ryan Gosling (43) und America Ferrera (39) sind in den männlichen und weiblichen Nebendarsteller-Kategorien nominiert. Ferreras Filmtochter Ariana Greenblatt (16) könnte zur "Besten Jungdarstellerin" des Jahres werden und auch das gesamte Schauspielensemble sich über einen Preis freuen.

Zusätzlich ist Filmemacherin Gerwig für die "Beste Regie" sowie gemeinsam mit Partner Noah Baumbach (54) für das "Beste Originaldrehbuch" nominiert. Mit insgesamt 18 Nominierungen übertrifft "Barbie" den Vorjahressieger "Everything Everywhere All at Once" sowie "The Shape of Water", die in der Vergangenheit jeweils 14 Nominierungen verbuchen konnten.