"Dahmer"-Darsteller Evan Peters blieb 10 Monate in der Rolle

"Dahmer"-Hauptdarsteller Evan Peters trug Gewichte aus Blei, um zu Jeffrey Dahmer zu werden

Während der viermonatigen Vorproduktion und der sechsmonatigen Dreharbeiten habe Peters Bleigewichte um seine Arme und Einlagen in seinen Schuhen getragen, um Dahmers "Körperlichkeit" zu erreichen. Hauptdarsteller Peters erklärte: "[Dahmer] hat einen sehr geraden Rücken. Er bewegt seine Arme nicht, wenn er läuft, also habe ich Gewichte um meine Arme gelegt, um zu verstehen, wie sich das anfühlt. Ich trug die Schuhe der Figur mit Einlagen, seine Jeans, seine Brille und hatte jederzeit eine Zigarette in der Hand."